Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars est maintenant disponible

Le retour d’une saga culte

Dès aujourd’hui, vous pouvez donc mettre la main sur ce Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars, un titre bien trop long qui cache derrière lui une nouvelle version pour les deux premiers épisodes de la série. On y retrouve de nouveaux sprites plus modernes avec de meilleurs éclairages et des décors retravaillés, ainsi qu’une mise en scène repensée et des portraits en HD. L’expérience de jeu a elle aussi été légèrement améliorée avec une fonctionnalité permettant de jouer les combats de manière automatique ou encore de les accélérer.

Et si vous êtes particulièrement fans de la saga et que vous êtes à l’aise avec l’anglais, vous serez peut-être intéressés à l’idée de savoir qu’un épisode spécial de Critical Role (le collectif très populaire autour des TTRPG) sera consacré au monde de Suikoden le 12 mars prochain, en association avec Konami, à retrouver sur YouTube et Twitch.

Où trouver Suikoden I & II HD Remaster au meilleur prix ?

Vous trouverez un comparateur de prix ci–dessus, qui vous permet de connaître le meilleur bon plan sur les sites en ligne pour savoir où Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars est au meilleur prix. Pensez à désactiver votre bloqueur de publicités, et sachez que ce comparateur est mis à jour en quasi-temps réel (donc vous pouvez revenir quand vous le souhaitez sur cet article). Nous vous proposons ici une sélection des sites marchands qui vendent le jeu.

Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series et Nintendo Switch.