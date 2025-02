Konami prévoit de diffuser une émission spéciale centrée sur Suikoden la semaine prochaine

En plus de Silent Hill et Metal Gear Solid, Konami fouille de plus en plus dans son catalogue pour redonner une seconde jeunesse à ses plus grandes licences. C’est dans cette optique qu’un remaster de deux premiers épisodes de la saga Suikoden sortira la semaine prochaine, afin de voir si le public répond encore présent pour la série, même après des années d’absence. Et pour fêter cet événement, l’éditeur japonais prévoit d’organisme une émission spéciale autour de la licence, avec beaucoup d’informations à la clé.