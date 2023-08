Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars ne sortira finalement pas cette année sur PC et consoles

Annoncé l’an dernier pendant le Tokyo Game Show, Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars a refait surface plus tôt dans la journée pour nous annoncer une mauvaise nouvelle. Konami a indiqué sur le compte Twitter/X officiel de la licence que le titre est repoussé et ne sortira finalement pas comme prévu cette année sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One et Nintendo Switch. Aucune autre fenêtre de lancement n’a été partagée par l’éditeur japonais.