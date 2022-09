Accueil » Actualités » Konami annonce des remasters HD pour Suikoden I et II en 2023

Konami avait teasé l’annonce d’un jeu en provenance d’une série adorée dans le monde entier lors du Tokyo Game Show. Avec tous les indices dont on disposait, on pouvait penser qui Suikoden serait concerné, même si on évitait d’y croire trop fort afin d’éviter une énième déception. Mais c’est bien la saga culte de JRPG qui était sur scène ce matin, pas vraiment pour un nouveau jeu, mais plutôt pour des remasters concernant Suikoden I & II.

C’est mieux que rien non ?

L’éditeur japonais a levé le voile sur Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars (sacré nom), qui sera donc une compilation regroupant les remasters des deux premiers épisodes de la saga (et on peut le dire, les meilleurs).

Ces remasters afficheront désormais des arrière-plans repensés, complètement en HD, avec un aspect pixel-art remanié et de nouveaux effets visuels et sonores. En plus d’être désormais plus beaux, ces remasters incluront quelques nouveautés comme la présence d’une sauvegarde automatique, d’un journal de conversation pour ne louper aucun dialogue, ou encore une avance rapide que l’on pourra activer dans les combats si ceux-ci s’éternisent.

Pour le moment, Konami n’a pas donné de date précise quant à la sortie de ces remasters, mais on devrait bien retrouver Suikoden I & II en 2023 sur PC, PS4, Xbox One et Switch. La page Steam de la compilation est déjà en ligne.

Entre ces remasters et Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, 2023 sera donc une belle année pour les fans de Suikoden.