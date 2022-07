Accueil » Actualités » Stray : Il est possible de remplacer les chats par des chiens (ou par Garfield)

Sorti la semaine dernière, Stray connait un véritable petit succès. Aussi bien reçu par les joueurs et joueuses que par la presse, le jeu d’aventure où l’on incarne un chat semble faire l’unanimité. Mieux encore pour ses développeurs, le titre marche très bien sur les plateformes de diffusion comme Twitch et YouTube, et semble également plaire aux chats, qui ne se lassent pas de regarder leur maître jouer. Au final, seule la team doggo semble être lésée. Mais il existe maintenant une alternative.

Stray, mais en mieux

On s’y attendait un peu, la communauté des moddeurs a rapidement profité de l’engouement pour proposer des mods qui viennent altérer l’affichage de certains éléments du jeu. La bonne trouvaille du jour, c’est un mod qui permet de remplacer les chats par des chiens.

C’est l’utilisateur Chris Rubino qui a développé ce mod disponible sur la plateforme Nexus Mods et qui est accessible au téléchargement gratuitement. Comme il le précise, le mod n’est pas encore finalisé et est toujours en cours de développement. Il permet de remplacer le héros en bouledogue français mais aussi d’aboyer au lieu de miauler quand on appuie sur la touche d’action correspondante.

Bien sûr, il s’agit simplement d’un changement esthétique : le héros est simplement remplacé par un chien, comme s’il s’était déguisé. Cela n’affectera pas le gameplay. Il est d’ailleurs bon de rappeler qu’il s’agit d’un changement volontaire des fichiers de jeu, et que vous aurez donc toujours la sensation d’incarner un chat. Par ailleurs, Chris Rubino n’hésite pas à rappeler que cela n’est pas pour alimenter la guéguerre entre les personnes de goût qui préfèrent les chiens, et les autres.

Garfield et d’autres s’invitent

Le chien n’est pas la seule alternative que l’on peut trouver puisque de nombreux mods ont déjà vu le jour. Parmi ces derniers, on en trouve qui sont rapidement devenus viraux sur les réseaux sociaux, notamment un qui permet de remplacer son chat par Garfield ou encore un autre qui ajoute CJ, de GTA San Andreas. Oui oui, le rendu est tout de même assez étonnant.

D’autres utilisateurs ont essayé de modéliser leur propre chat pour faire comme s’ils le contrôlaient. Enfin, certains rendent hommage à leur compagnon félin disparu, en jouant sur leurs couleurs. Beaucoup sont d’ailleurs absolument adorables. Stray est déjà disponible en numérique sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Steam. Il sortira également en version physique fin septembre.