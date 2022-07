Stray est déjà un carton pour Annapurna Interactive, des premiers chiffres très satisfaisants

Carton plein pour Stray. Le fameux « jeu avec le chat » était très attendu par les amoureux des félins, mais pas seulement, et cela se voit avec les premiers chiffres du lancement de Stray. Annapurna Interactive doit déjà se frotter les mains face aux résultats de son dernier titre, puisqu’il se hisse sans problème tout en haut du classement des jeux les plus joués de l’éditeur.

Tout le monde aime les chats

Pour le moment, on ne connait que les premiers chiffres du jeu sur Steam, sachant que le titre est aussi disponible sur PS4 et PS5. Sur la plateforme de Valve, le jeu a atteint un pic à 62 963 joueurs et joueuses en simultané selon SteamDB lors de sa journée de lancement, ce qui un excellent chiffre que même certains AAA envieraient.

Qu’un titre « indépendant » puisse atteindre de tels chiffres sur Steam n’est vraiment pas courant, surtout si l’on se rappelle que le jeu est compris dans l’abonnement du PS Plus Extra et Premium dès sa sortie. Avec un tel score, Stray parvient sans mal à dépasser tous les autres jeux d’Annapurna Interactive, devançant Twelve Minutes et Outer Wilds de très loin, avec presque 8 fois plus de joueurs en plus.

Stray est disponible en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et est compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre guide complet. La version physique du jeu sera disponible le 20 septembre.