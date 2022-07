Stray : L’édition physique du jeu sortira le 20 septembre

Il ne reste plus qu’une petite semaine avant la sortie de Stray, le jeu d’aventure où l’on contrôle un chat dans une cité cyberpunk remplie de mystères. Le titre est pour l’instant uniquement prévu pour sortir en version dématérialisée en ce mois de juillet, mais que les collectionneurs se rassurent, une édition physique a bel et bien été annoncée. Chapeautée par iam8bit, cette édition spéciale n’avait jusqu’ici pas de date, mais maintenant que l’on se rapproche de la sortie du jeu, on en apprend enfin un peu plus à son sujet.

Un peu d’attente pour la version physique du jeu

Vous pourrez donc mettre la main sur la version physique de Stray grâce à iam8bit dès le 20 septembre prochain. Le jeu va sortir dans une version standard, ainsi que dans une version qui sera exclusive au store du distributeur.

Dans la version standard, on retrouvera le jeu ainsi que 6 cartes aux couleurs du jeu, tandis que la version exclusive iam8bit contiendra aussi un steelbook, un poster (avec le potichat dans une sombre ruelle), ainsi qu’un écusson à coudre. De plus, le distributeur a aussi ouvert les précommandes pour un vinyle avec la bande-son du jeu.

Pour rappel, Stray sera disponible dès le 19 juillet prochain en version numérique sur PC, PlayStation 4 et PlayStation 5, et sera compris dans l’abonnement PlayStation Plus Extra dès sa sortie. Si vous souhaitez en savoir plus sur le jeu, on vous redirige vers notre tout récent aperçu, ainsi que vers notre interview de Swann Martin-Raget de Blue Twelve Studio.