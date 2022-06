Stray fera ses griffes le 19 juillet prochain sur PS4, PS5 et PC

Préparez-vous à faire ronronner votre console PlayStation ou votre PC, Stray arrive le mois prochain pour vous faire fondre avec son héros pas comme les autres. Nous avons même droit à quelques nouvelles images de gameplay pour l’occasion grâce à ce State of Play.

Enfin une date pour le chat

Stray vous fera incarner un chat perdu qui devra résoudre les mystères d’une ville à l’ambiance cyberpunk afin de rentrer chez lui auprès de sa famille. Le greffier se contrôlera à la troisième personne et il faudra résoudre un tas d’énigmes à l’aide de vos talents de félin dans cette bourgade en déclin. Il se liera d’amitié avec un drone volant se présentant sous le nom de B12 et qui l’aidera dans sa quête.

BlueTwelve Studio nous conseille d’être agile, furtif et parfois farfelu pour progresser dans ce curieux univers. En tout cas, nous sommes toujours aussi emballés par ce concept très original qui met en lumière le meilleur animal de compagnie avec une représentation assez fidèle, il faut l’avouer. Le trailer vous permet d’apprécier toute sa grâce et les petits ronrons grâce à de nouvelles séquences de gameplay.

Stray sortira le 19 juillet prochain sur PS4, PS5, et PC via Steam. Le titre coûtera 29.99€ (avec une réduction temporaire de 10% sur Steam). Bonne nouvelle, il sera disponible « gratuitement » dès sa sortie pour les abonnés PlayStation Plus Premium et Extra.