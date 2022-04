PS Plus : Sony dévoile comment la conversion de l’abonnement vers le nouveau système se déroule

Cette semaine, plusieurs utilisateurs du PS Plus ont commencé à remarquer que le cumul d’abonnement pour le service semblait avoir été désactivé, ce qui a été confirmé comme étant une mesure temporaire de la part de Sony. Cette technique permettait a priori de gagner un peu d’économie sur le prochain PS Plus, puisque Sony avait indiqué que les membres déjà abonnés au PlayStation Now obtiendraient automatiquement l’accès au PS Plus Premium, le plus haut palier du nouveau système. Sony précise un peu plus comment toutes ces conversions vont fonctionner avec une FAQ.

J’ai déjà un abonnement PS Plus à l’année, que va t-il se passer le 22 juin ?

Sur le site de Sony, on peut désormais mieux voir à quoi vont correspondre les abonnements actuels lorsque le nouveau PlayStation Plus sera mis en place.

Si vous possédez par exemple des cartes prépayés avec des bons spécifiques, que ce soit pour 1 mois, 3 mois au 12 mois, voici ce que vous obtiendrez en échange après la mise en place du nouveau PS Plus, selon le palier qui vous intéresse (et c’est un peu compliqué) :

1 mois de PS Plus

Nouvel abonné : Converti en 31 jours de PS Plus Essentiel

Essentiel : Converti en 31 jours de PS Plus Essentiel

Extra : Converti en 20 jours de PS Plus Extra

Premium : Converti en 17 jours de PS Plus Premium

3 mois de PS Plus

Nouvel abonné : Converti en 92 jours de PS Plus Essentiel

Essentiel : Converti en 92 jours de PS Plus Essentiel

Extra : Converti en 58 jours de PS Plus Essentiel

Premium : Converti en 46 jours de PS Plus Essentiel

12 mois de PS Plus

Nouvel abonné : Converti en 365 jours de PS Plus Essentiel

Essentiel : Converti en 365 jours de PS Plus Essentiel

Extra : Converti en 219 jours de PS Plus Extra

Premium : Converti en 183 jours de PS Plus Premium

1 mois de PS Now

Nouvel abonné : Converti en 21 jours de PlayStation Plus Premium

Essentiel : Converti en 40 jours de PlayStation Plus Essentiel

Extra : Converti en 25 jours de PlayStation Plus Extra

Premium : Converti en 21 jours de PlayStation Plus Premium

3 mois de PS Now

Nouvel abonné : Converti en 53 jours de PlayStation Plus Premium

Essentiel : Converti en 105 jours de PlayStation Plus Essentiel

Extra : Converti en 66 jours de PlayStation Plus Extra

Premium : Converti en 53 jours de PlayStation Plus Premium

12 mois de PS Now

Nouvel abonné : Converti en 183 jours de PlayStation Plus Premium

Essentiel : Converti en 365 jours de PlayStation Plus Essentiel

Extra : Converti en 219 jours de PlayStation Plus Extra

Premium : Converti en 183 jours de PlayStation Plus Premium

Si vous vouliez donc convertir vos bons PlayStation Now en PS Plus Premium, comme cela a été promis, vous remarquerez sans doute que Sony avait oublié de mentionner le fait que quelques jours d’abonnements manqueraient, pour mieux effectuer le prorata (cela reste avantageux étant donné le prix du PS Now actuel et le futur prix du PS Plus Premium).

Quoi qu’il en soit, vous savez maintenant à quoi correspondent vos futurs abonnements, il ne vous restera plus qu’à faire un choix parmi les différents paliers.