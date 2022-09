Accueil » Actualités » Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin dévoile son nouveau DLC, Wandered of the Rift

S’il ne nous a pas entièrement convaincu lors de sa sortie initiale, Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin continue de recevoir pas mal de contenu, avec un Season Pass bien garni. On a pu découvrir le premier DLC du jeu il y a quelques semaines, nommé Trials of the Dragon King, et Square Enix nous présente déjà la suite du programme avec un nouveau contenu bien différent, intitulé Wanderer of the Rift.

Jack continue son épopée

Direction le Labyrinthe des Dimensions dans cette nouvelle aventure pour Jack, où il pourra débloquer une nouvelle classe, le Mage Bleu, afin d’affronter de nouveaux ennemis nommés « Chaotic Monsters », qui promettent de rajouter une bonne dose de challenge. Pour s’en sortir, Jack pourra aussi faire appel à des pierres d’invocations pour que des monstres viennent lui prêter main forte en combat.

On remarquera également que ce DLC semble accorder une grande importance à ce qui semble être Gilgamesh, un personnage bien connu de l’univers Final Fantasy. Wanderer of the Rift sera disponible dès le 26 octobre, et sera compris dans le Season Pass.

Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.