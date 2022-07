Accueil » Actualités » Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin nous en dit plus sur son DLC Trials of Dragon King

Le premier gros DLC de Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est en chemin, et devrait nous arriver dans le courant de la semaine prochaine. Avant cela, Square Enix a décidé de nous en dire davantage sur cette nouvelle aventure, avec des nouvelles images qui illustrent ce qui nous attend dans ce DLC. Attention cependant, ces images peuvent spoiler une partie du jeu principal, donc à vos risques et périls.

Le contenu du DLC détaillé

Evidemment, le plus gros intérêt de ce DLC nous provient des deux boss supplémentaires qu’il va mettre en place, avec tout d’abord l’imposant Bahamut, qui promet de livrer un combat intense et très difficile.

Après avoir combattu le dragon, on pourra reprendre une dose de Chaos en affrontant le mythique Guerrier de la Lumière en duel, que l’on peut ici voir sans son fameux casque.

Le DLC permettra aussi de découvrir un nouveau type d’armes, les Sceptres, ainsi que des nouvelles classes, à savoir :

Incantateur : La classe de base pour le sceptre.

: La classe de base pour le sceptre. Illusionniste : Peut faire appel à un esprit pour distraire les ennemis.

: Peut faire appel à un esprit pour distraire les ennemis. Invocateur : Invoque Bahamut, que l’on contrôle le temps de quelques attaques.

On retrouvera aussi un nouveau type d’équipements, les accessoires, ce qui devrait apporter un peu plus de précisions à chaque build.

Trials of the Dragon King sortira le 20 juillet prochain, et sera compris dans le Season Pass ou disponible à l’achat séparément. Stranger of Paradise: Final Fantasy Origin est disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre test pour en savoir plus sur le jeu.