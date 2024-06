Stellar Blade aurait dépassé le million d’exemplaires vendus depuis son lancement

Un résultat à remettre en perspective

Stellar Blade a beaucoup fait parler de lui, mais cela s’est-il reflété dans ses ventes ? Oui et non si l’on en croit le site GameMeca (relayé par ResetEra), qui a retranscrit le discours de Ahn Jae-woo CFO de ShiftUp, lors d’une conférence de presse. Il indique que le titre vient de passer un cap important et qu’il s’est au moins vendu à 1 million d’exemplaires :

« Après sa sortie, Stellar Blade a enregistré la note utilisateur la plus élevée de 9,2 sur Metacritic, la plus élevée jamais enregistrée parmi les titres PS5, et maintient toujours cette note. Depuis son lancement, il s’est classé premier en termes de ventes sur les principaux marchés de consoles tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, et les ventes cumulées sont estimées à plus d’un million d’unités. »

Un million pour un titre ayant bénéficié d’un tel battage médiatique peut sembler peu (surtout avec une démo très populaire, preuve que cela ne veut rien dire), mais c’est oublier à quel point il est difficile d’imposer une nouvelle licence sur une seule plateforme avec un prix de vente fixé à 80 € hors réduction. Pour Shift Up, c’est en tout cas un succès, d’autant plus pour un studio coréen peu habitué au marché, et la version PC qui est en développement devrait permettre de rentabiliser un peu plus le projet.

Selon le PDG Kim Hyeong-tae, le but du jeu était avant tout « d’installer une nouvelle licence plutôt que maximiser les profits ». Il maintient ainsi l’idée que des DLC, en collaboration avec d’autres studios, pourraient arriver sur le jeu, tout en indiquant que la synergie entre Stella Blade et Nikke pourra bientôt montrer de bons résultats.

Pour en savoir plus sur Stellar Blade, n’hésitez pas à consulter notre guide complet.