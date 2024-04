À combien d’exemplaires s’est vendu Final Fantasy VII Rebirth ? Les premières estimations sont sujettes à débat

Un silence de Square Enix qui interroge

Lorsqu’un jeu effectue un démarrage canon, c’est le même rituel qui s’opère chez la plupart des studios. Un petit post sur les réseaux ou un communiqué officiel vient annoncer les premiers chiffres de ventes du titre, histoire de rassurer les investisseurs (ou les joueurs friands d’une suite) tout en continuant le bouche à oreille autour du jeu.

Une dizaine de jours après le lancement de Final Fantasy VII Remake, Square Enix partageait fièrement le fait d’avoir expédié plus de 3,5 millions de copies de son jeu. Une méthode de communication répétée avec Final Fantasy XVI lorsque ce dernier a dépassé la barre des 3 millions d’exemplaires, quelques jours après son lancement. Pourtant, plus d’un mois après l’arrivée de Final Fantasy VII Rebirth, l’éditeur japonais n’a communiqué aucun chiffre. De quoi laisser penser que cet épisode sous-performe.

Des chiffres approximatifs pris pour acquis

Surtout lorsqu’une analyse de l’institut Ampere est prise de travers. Plusieurs sites se sont basés sur la dernière étude publiée par l’organisme, qui s’attarde sur les données de joueurs actifs sur les jeux de type action-RPG en provenance d’Asie, qui sont nombreux ces temps-ci.

L’étude ne concerne pas directement Final Fantasy VII Rebirth, mais le titre de Square Enix est cité pour servir de point de comparaison avec la démo de Stellar Blade, afin de montrer que l’engagement autour du jeu de Shift Up est conséquent. Ampere démontre que la démo de Final Fantasy VII Rebirth comptait un pic du nombre d’utilisateurs quotidien à 380 000 personnes, contre 690 000 pour la démo de Stellar Blade. L’étude montre ensuite le pic d’utilisateurs quotidien sur le jeu en lui-même (Final Fantasy VII Rebirth), qui était de 2.21 millions. On parle bien ici d’utilisateurs enregistrés sur un pic de fréquentation, pas de ventes.

Il utilise ensuite le même taux de conversion pour calculer le pic potentiel d’utilisateur actif quotidien au lancement pour Stellar Blade (4.01 millions). Ce qui est, au mieux, très hypothétique, étant donné que le taux de conversion des deux demos sera forcément différents, étant donné les public visés. Rebirth se base sur une communauté déjà conquise qui savait à quoi s’attendre, et le jeu peut attirer peu de nouveaux joueurs étant donné qu’il s’agit du deuxième épisode d’une trilogie. Tandis que Stellar Blade profite de l’effet de curiosité (boosté par les réseaux sociaux) qui ne va pas forcément se traduire en un achat derrière. Voir le jeu de Shift Up atteindre un pic d’utilisateur aussi elevé serait un sacré exploit. Ce qui n’est pas impossible, mais même Ampere reconnait le caractère hypothétique de cette estimation.

Mais dans tout cela, plusieurs articles ont surtout reconnus le fait qu’en théorie, Final Fantasy VII Rebirth s’est au minimum vendu à 2,21 millions d’exemplaires, puisqu’il comptait autant d’utilisateurs actifs lors de son plus haut pic de fréquentation. Mais il n’est jamais question de chiffres de ventes dans l’étude. De quoi faire naître des titres de presse approximatifs qui peuvent induire en erreur (et c’est pour cela que l’on s’attarde sur le sujet).

Tout d’abord, les chiffres calculés par Ampere restent encore à prouver, même s’ils permettent effectivement d’estimer une tendance. Le site parle par exemple de plus de 2 millions d’utilisateurs mensuels pour Dragon’s Dogma 2, en sachant que Capcom a déclaré il y a peu avoir dépassé les 2,5 millions d’exemplaires vendus. De plus, aucune période n’est donnée, ce qui n’aide pas à bien estimer quelles seraient les ventes d’un titre.

Clive plus fort que Cloud ?

En ayant dit cela, que peut-on conclure sur les ventes de Final Fantasy VII Rebirth ? Pour le moment, peu de choses, étant donné que Square Enix conserve précieusement cette information. Nul doute qu’elle sera révélée d’ici peu, puisque l’année fiscale vient de se terminer (au 31 mars), et que l’éditeur doit rendre son rapport d’ici peu de temps. On peut cependant penser que puisqu’il n’a pas pris la parole avant cela pour communiquer sur les chiffres de ventes du jeu, ceux-ci sont peut-être en deçà des estimations.

On ne peut pour l’instant se fier qu’à deux territoires pour estimer le succès ou la sous-performance du jeu : le Japon et l’Europe. Dans le premier cas, Final Fantasy VII Rebirth fait naturellement moins bien que Remake, disposant d’un parc de consoles moindre (Remake étant disponible sur PS4) et de l’effet Covid. La comparaison est peut-être plus pertinente avec Final Fantasy XVI. Ce dernier s’est vendu à plus de 336 000 copies au Japon pour sa première semaine de lancement. Rebirth, lui, ne peut compter que sur 310 000 copies vendues sur un mois selon Famitsu, qui ne comptabilise que les chiffres de ventes en physique). Rebirth a beau être l’un des jeux les plus vendus sur PS5 sur ce territoire, il semble faire effectivement moins bien que le dernier épisode canonique, en attendant de connaître ses chiffres dématérialisés.

Partons maintenant en Europe, où le titre réalise là encore moins de ventes que Remake, pour les mêmes raisons qu’au Japon. On parle d’une baisse de 23% sur ce territoire selon les chiffres de GamesIndustry.biz. Il fait en revanche mieux que Final Fantasy XVI, de justesse, avec un peu moins de 4% de hausse, sans que l’on connaisse les chiffres de ventes exacts.

Il reste encore à connaître les chiffres du continent américain, sur lequel l’institut Circana a seulement indiqué que Final Fantasy VII Rebirth était le deuxième jeu le plus vendu aux Etats-Unis sur la période du 4 février au 2 mars (le jeu est sorti le 29 février). C’est là encore trop peu d’informations pour se faire une véritable idée des ventes réelles du jeu par rapport aux autres épisodes de la série.

Si l’on se fie donc sur la balance des deux territoires connus, Rebirth devrait se trouver dans les mêmes eaux que Final Fantasy XVI, voire peut-être légèrement derrière. Il reste maintenant à savoir quelles étaient les estimations de Square Enix, connues pour être bien souvent trop hautes.