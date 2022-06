The Callisto Protocol cible une sortie le 2 décembre 2022 au terme d’un premier trailer de gameplay

Quelques jours seulement après nous avoir appris qu’il ne prendrait finalement pas place au sein de l’univers de PUBG, The Callisto Protocol profite du dernier State of Play pour diffuser non seulement son tout premier trailer de gameplay mais, en plus, il nous livre une date de sortie, établie au 2 décembre 2022.

Développé par les créateurs de Dead Space, le titre attise les attentes des fans de survival-horror qui n’avaient jusqu’alors qu’un trailer cinématique et quelques maigres infos pour s’en faire une idée.

Prison Outbreak

La vidéo tache l’écran en nous montrant les monstruosités grouillant au sein de la prison située sur la lune morte de Jupiter qui voudront votre peau. Hostiles et brutales, ces créatures appelées Biophages promettent également des mises à mort plutôt crues si jamais vous vous faites avoir.

Durant cette courte séquence, on parvient également à déceler quelque peu le savoir-faire des développeurs au niveau de l’ambiance et de la mise en scène via certaines similitudes avec Dead Space.

Le premier aperçu visuel de The Callisto Protocol est donc assez intéressant, et promet de belles choses pour sa sortie le 2 décembre 2022 sur PC, PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4 et Xbox One.