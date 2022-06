No Man’s Sky poursuit son voyage et annonce sa compatibilité avec le PSVR2

Après des débuts chaotiques à sa sortie en 2016, Hello Games, les développeurs de No Man’s Sky ont su insuffler une nouvelle dynamique en ajoutant pléthores de fonctionnalités et en déployant une quantité astronomique de mises à jour. La dernière en date, Outlaws, vous proposait notamment de vous essayer à la piraterie, tandis que la septième expédition, Léviathan, est également de la partie.

Lors du State of Play du 2 juin, PlayStation a profité d’un temps consacré aux jeux qui accompagneront le lancement du PlayStation VR 2 pour nous offrir une bande-annonce d’une compatibilité à venir pour No Man’s Sky pour le prochain matériel de réalité virtuelle de Sony.

Enfilez votre casque, c’est l’heure du décollage

Une évolution somme toute logique étant donné la capacité de jouer en vue à la première personne depuis la sortie du titre et déjà présent sur le PlayStation VR depuis 2019, mais qui rajoute une corde à l’arc d’un jeu qui a su rebondir et devenir l’un des jeux les plus soutenus et suivis de ces dernières années, promettant « d’immerger le joueur à un tout autre niveau ».

Il faudra néanmoins être encore un peu patients puisqu’aucune date de sortie n’a été communiquée pour cette compatibilité (histoire de ne pas trahir la date de sortie du PSVR2) qui ajoutera des fonctionnalités liées aux PlayStation VR Sense.