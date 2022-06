Season : A letter to the future refait surface et précise sa periode de sortie au travers d’un trailer de gameplay

Cela fait longtemps que nous n’avions pas eu de nouvelles de Season, le titre onirique édité et développé par Scavengers Studio, développeur de Darwin Project avant cela. Aux commandes d’une voyageuse cycliste et photographe à ses heures perdues, vous serez chargé de capturer les derniers instants de diverses cultures avant leur disparitions. On peut donc s’attendre à beaucoup de poésie et de mélancolie pour ce jeu narratif d’exploration qui se dote aujourd’hui d’un nouveau trailer de gameplay.

Mon vélo !

Season est donc prévu pour l’automne 2022 sur PS4, PS5 et PC, sans plus de précision. Le trailer nous donne un aperçu du gameplay du titre, qui s’annonce aussi planant que contemplatif de par sa direction artistique inspirée d’illustrations japonaise et de peintures.

Il sera question d’exploration à vélo, de prise de clichés, et de rencontre avec les autochtones que vous croiserez pendant votre voyage. Préparez votre selle de vélo pour arpenter les routes, on fixe la notre pour cet automne en espérant que le voyage en vaille la chandelle.