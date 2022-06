Tunic débarquera également sur les consoles PlayStation dès le 27 septembre prochain

Il est sorti le 16 mars dernier directement dans le Xbox Game Pass, Tunic s’apprête à mettre fin à son exclusivité temporaire pour l’écosystème de Microsoft avec l’annonce de son arrivée prochaine sur les consoles de Sony. En effet, lors du State of Play du 2 juin, Tunic nous a dévoilé qu’il donnera un coup d’épée sur PlayStation 4 et PlayStation 5 dès le 27 septembre prochain.

En garde, le renard vous regarde

Dans un long post de blog, le développeur du jeu revient sur la genèse d’un tel projet et la création de cet univers si particulier. Pour rappel, le jeu a obtenu une très bonne note lors de notre test au début du printemps et nous conte l’histoire d’un petit renard animé d’une quête énigmatique au sein d’un univers mêlant exploration, gameplay exigent et direction artistique toute mignonne.

Grandement apprécié du public depuis sa sortie, le jeu recèle de mystères et d’énigmes à résoudre et parvient à combiner l’esprit de découverte à l’exigence d’un Souls-like.

Si jamais cela vous intéresse, nous avons eu l’occasion de poser nos questions au créateur du jeu, Andrew Shouldice, pour en apprendre un peu plus sur cet univers. L’information à retenir pour finir, Tunic sera donc disponible sur les consoles de Sony dès le 27 septembre prochain.