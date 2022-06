Eternights : Le jeu de Drague/Action s’annonce sur PS4, PS5 et PC

Si vous trouvez les jeux de drague classiques un peu mous, Eternights pourra potentiellement piquer votre curiosité grâce à sa composante action très présente, et bien sûr un style « anime » que l’on remarque immédiatement. Le trailer diffusé lors du State of Play nous résume d’ailleurs parfaitement le concept.

L’apocalypse n’empêche pas de chercher l’amour

Dans Eternights, les histoires d’amour et les combats en temps réel s’entremêlent pour nous proposer une expérience assez unique sous fond de monde post-apocalyptique. L’arrivée imminente de la fin du monde laisse peu de temps pour se tourner autour, il vous sera donc possible de tenter des approches parmi 5 personnages originaux entre deux donjons.

Le titre mêlera ainsi combats, survie et relation de couple, cependant vous serez limité dans le temps et il faudra ainsi faire des choix par rapport à ces différents objectifs. Approfondir une relation vous octroiera tout de même de nouvelles compétences utiles pour votre aventure. Les donjons sont des zones dangereuses appelées « Le Rempart » où il faudra atteindre une destination en surmontant de multiples pièges, énigmes et autres mini-jeux de danse.

On retrouvera tout de même des éléments classiques des jeux de drague comme des séquences animées ou des illustrations pour les moments riches émotions.

Eternights est attendu pour début 2023 sur PS4, PS5 (en exclusivité temporaire) et PC (via Steam et Epic Games Store).