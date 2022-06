Horizon Forbidden West : Une mise à jour avec du New Game +, un mode Ultra Difficile et de nouveaux trophées

Conjointement à la divulgation d’images de gameplay et de game engine pour Horizon Call of the Mountain, Horizon Forbidden West étoffe son contenu grâce à une mise à jour 1.14 à paraître dès maintenant sur PS4 et PS5.

Prêts à retraverser l’Ouest prohibé ?

La vidéo nous présente quelques ajouts comme la possibilité de réattribuer ses points de compétences, des apports cosmétiques ainsi qu’une amélioration du mode Performances PS5 et du rendu sur PS4 Pro.

Mais surtout, le titre de Guerrilla Games imite le premier opus en incorporant un mode Ultra Difficile et un New Game +. Vous pourrez donc recommencer une partie avec tout votre équipement collecté au cours de votre aventure initiale, et tenter de collecter les nouveaux trophées associés à ces deux modes, tout en profitant des armes inédites rendues disponibles.

Notez qu’une autre mise à jour à venir a été teasée par Ben McCaw, directeur créatif de Guerrilla, au sein de laquelle de nouvelles améliorations graphiques sont prévues, comme un taux de rafraîchissement variable (VRR) ou un mode 40 IPS.

Horizon Forbidden West et sa mise à jour 1.14 sont disponibles sur PS4 et PS5.