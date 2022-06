Resident Evil 4 Remake se confirme accompagné d’un trailer et d’une date de sortie

Longtemps sur toutes les lèvres, à demi mot confirmé mais jamais officialisé, c’est maintenant chose faite pour le remake de Resident Evil 4 qui ouvre le bal de ce State of Play. Et ce n’est pas tout puisque que nous savons également la date de sortie précise du prochain titre de Capcom, prévu sur Playstation 5, Xbox Series X et PC.

Rendez vous en mars 2023 pour retrouver Léon S. Kennedy

Le 24 mars 2023. C’est la date à laquelle nous pourrons retrouver notre héros blondinet fétiche. Au programme de ce trailer, des images in-game du jeu qui nous donne ici un aperçu de son ambiance avec un assortiment de scènes connues du jeu originel. De quoi apprécier une remise au gout du jour d’un jeu culte, qui bénéficie désormais des dernières avancées techniques de son époque, et d’un gameplay modernisé au passage.

Egalement, du contenu exclusif au PSVR 2 a été annoncé, sans plus de détail. Simple séquence ou jeu complet en réalité virtuelle via le prochain casque VR de Sony ? Nous le saurons bien assez tôt.

Reste à savoir si ce remake, sobrement appelé « Resident Evil 4 », sera aussi fidèle à l’original qu’escompté. Capcom annonce en effet un « scénario réinterprété ». On a hâte de voir de quoi il en retourne. « This time, it can be different » comme dirait Léon en fin de trailer.