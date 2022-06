Rollerdrome : Le sport de combat sauvage s’annonce dans un premier trailer

Par les créateurs de l’excellente Olliolli, Rollerdrome s’annonce officiellement pendant le State of Play de Sony, avec une première vidéo bourrée de styles.

Que le sport de combat sauvage à la troisième personne commence !

Dans son esthétique cel-shadée accrocheuse, ce premier trailer de Rollerdrome intrigue par son approche assez originale. Concrètement, le titre jouable en solo uniquement, se présente comme un jeu de sport de combat sauvage à mi-chemin entre du roller et des combats assez sanglants et frénétiques à souhait.

Le soft nous enverra en 2030 où le sport de combat sauvage nommé le Rollerdrome, fait parti de l’un des divertissements phare de la population. Votre but sera littéralement de devenir le champion de la ligue Rollerdrome, tout en perçant les mystères et les vraies motivations de l’entreprise Matterhorn derrière tout ça.

L’intrigue semble intéressante à première vue, et sachez que le titre vous encouragera à essayer le système de tricks assez intuitif, tout en éliminant vos ennemis avec style, et dans une vue à la troisième personne.

On est curieux de voir comment la progression se dégoupillera, et notez que Rollerdrome sera officiellement de sortie le 16 août prochain sur PC, PS4 et PS5.