Final Fantasy XVI dévoile un trailer dantesque, mais ne sortira qu’à l’été 2023

On y croyait plus à force de l’attendre, mais Naoki Yoshida a bien tenu sa promesse : Final Fantasy XVI a bien donné de ses nouvelles durant ce printemps 2022, même s’il a fallu attendre ce State of Play lié au Summer Game Fest. Et le jeu de Square Enix était alors la cerise sur le gâteau de cette conférence, puisqu’il était le dernier jeu montré. On a donc eu droit à un nouveau trailer épique, qui nous informe dans le même temps que le titre n’arrivera pas cette année.

Les invocations se déchaînent

La première chose que l’on peut remarquer ici (en plus de cette musique incroyable), c’est que certains détails du jeu ont été affinés depuis le premier trailer, comme Shiva et Titan, qui sont désormais plus détaillés que par le passé.

Il faut dire que ce trailer se concentre surtout sur les invocations, ou plutôt les Eikons, contrôlés par des Dominants, qui sont au cœur d’une lutte entre les différents royaumes.

Le Dominant de Titan s’appellera Hugo Kupka, de la patrie de Dhalmekian. Ancien soldat sans importance, il a vite trouvé sa position dans les hautes sphères jusqu’à devenir l’homme le plus puissant de la République. Le Dominant de Garuda sera Benedikta Harman, du royaume de Waloed, qui est reconnue pour ses talents d’épéiste et qui enquête sur l’apparition d’un second Eikon de Feu.

Et si l’on en croit ces images, il semblerait que Clive soit aussi Dominant et puisse se transformer lui aussi afin de prendre part à de vrais combats de colosses.

En dehors de cela, les combats (en tant qu’humain) promettent d’être les plus dynamiques de la saga Final Fantasy principale, ce qui n’est pas étonnant lorsque l’on sait que la personne en charge du système de combat a travaillé sur Devil May Cry 5 (on note même un système de notation de combos). Que cela plaise ou non, on ne pourra pas nier que le spectacle est au rendez-vous.

Présentation de l’équipe derrière Final Fantasy XVI

On connaissait déjà les noms de plusieurs membres de l’équipe derrière ce seizième épisode, mais le PlayStation Blog a permis d’avoir un nouvel aperçu des têtes pensantes qui œuvrent sur le jeu. Voici donc une partie de l’équipe de développement pour Final Fantasy XVI :

Producteur : Naoki Yoshida

Réalisateur : Hiroshi Takai

Directeur créatif & scénariste : Kazutoyo Maehiro

Directeur de la localisation : Michael-Christopher Koji Fox

Directeur artistique : Hiroshi Minagawa

Directeur des combats : Ryota Suzuki

Character Design : Kazuya Takahashi

Compositeur : Masayoshi Soken

Quand sortira Final Fantasy XVI ?

Les rumeurs allaient bon train concernant la sortie du jeu, certains pariant sur le report de Forspoken pour laisser la place au jeu en 2022, mais non.

Il faudra attendre l’année prochaine puisque Square Enix nous informe aujourd’hui que Final Fantasy XVI arrivera sur PlayStation 5 dans le courant de l’été 2023. Aucune date précise n’a été annoncée pour le moment.

Yoshida précise que le jeu est dans la dernière phase de son développement, et que l’équipe concentre tous ses efforts pour corriger tous les bugs afin de sortir le jeu le plus propre possible. Le jeu est actuellement jouable du début à la fin, comme le confirme le réalisateur Hiroshi Takai.

La patience sera de mise donc, mais la communication devrait maintenant être un peu plus ouverte autour du jeu, puisque Naoki Yoshida a dit lui-même que plusieurs interviews allaient sortir prochainement. On devrait donc en apprendre plus dans les heures et jours à venir.