Horizon Call of the Mountain présente une bande annonce impressionnante pour le PSVR 2

Annoncée en janvier dernier, l’itération VR de la série Horizon se montre enfin au travers d’un impressionnant trailer de gameplay. Développé conjointement par Guerilla Games, les développeurs de la saga originelle, et Firesprite, Horizon Call of the Mountain est un épisode inédit et exclusif au prochain casque PSVR 2 de Sony, et se déroule dans le même univers que les autres épisodes, mais pas aux commandes du même personnage iconique.

Bienvenue à Ryas

Changement de personnage pour Horizon Call of the Mountain qui vous met dans la peau de Ryas, un ancien guerrier Carja de l’Ombre qui espère se racheter en enquêtant sur une nouvelle menace pesant sur l’Heliaume. Au programme, de l’escalade et du tir à l’arc dans un monde à la réalisation pour le moment plutôt impressionnante compte tenu de son statut de jeu VR. On attend de voir à quel point l’immersion sera au rendez vous.

En plus d’une aventure principale, le titre comprendra également un mode de jeu nommé « Excursion sur la rivière » qui permettra à vos proches de découvrir la VR pendant votre session et pourront suivre votre aventure via un écran connecté.

Aucune date de sortie n’est annoncée pour le moment, mais aucun doute que celle ci coïncidera avec la sortie de nouveau casque de réalité virtuelle de Sony, pour le moment prévue pour un « vague » 2023.