Un State of Play consacré à The Last of Us Part II prévu pour mercredi

Après avoir mis en lumière Ghost of Tsushima au travers d’un State of Play, Sony réitère l’opération en consacrant sa prochaine émission à son exclusivité phare du mois de juin, The Last of Us Part II.

Une dernière présentation avant la sortie

Ce State of Play aura lieu ce mercredi soir 27 mai à 22 heures, et devrait durer environ 25 minutes. On nous annonce qu’en plus de la présentation, une séquence inédite de gameplay viendra clore cette émission.

Comme pour le State of Play dédié à Ghost of Tsushima, il ne faut rien attendre d’autre de la part de Sony durant l’émission. Pas d’informations sur la PS5 donc, seulement un focus sur le jeu de Naughty Dog. La présentation sera à suivre sur la chaîne YouTube française de PlayStation.

N’oubliez pas, puisque les fuites sont nombreuses autour du jeu, on ne peut que vous conseiller de désactiver le chat de la présentation afin d’éviter de mauvaises surprises et les spoils éventuels de la part de joueurs mal intentionnés.

The Last of Us Part II sera disponible dès le 19 juin sur PlayStation 4. Une édition limitée de la PS4 Pro aux couleurs du jeu a été dévoilée récemment, et est toujours en précommande.