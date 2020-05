Pour faire plaisir aux fans de l’univers du jeu, Sony va sortir une console PlayStation 4 Pro aux couleurs de The Last of Us Part II. La suite des aventures d’Ellie aura donc droit à une machine à son effigie avec une gravure qui représente le tatouage de notre survivante. Elle arrive le 19 juin, mais où acheter la PS4 Pro The Last of Us 2 ? Comment faire pour précommander ?

Où acheter la PS4 Pro Edition The Last of Us 2 ?

Ce packaging PlayStation 4 Pro embarque tout ce que l’on a l’habitude dans un pack : c’est-à-dire la console avec 1 To de stockage, qui disposera d’une gravure représentant le tatouage d’Ellie, une manette DualShock 4 personnalisée, qui elle aussi aura droit à son tatouage en bas à droite, ainsi qu’une copie de The Last of Us Part II. Bonne nouvelle, il s’agit d’une version physique. Ouf.

Les précommandes viennent d’ouvrir chez différents revendeurs et soyons clairs : si vous la voulez, ne tardez pas. Il s’agit d’une édition limitée et cela sera probablement l’ultime pack PS4 Collector de la part de Sony avant la PlayStation 5. Il s’agit donc d’une bonne opportunité pour les collectionneurs de parfaire sa collection ou pour les nouveaux venus qui veulent profiter du catalogue PS4.

Voici où précommander la PS4 The Last of Us 2 :

Rappelons que vous pouvez précommander chez la plupart des revendeurs sans forcément être débités dans l’immédiat, comme Amazon, cela vous permet de réfléchir plus tard si vous gardez où non.

Où acheter la manette et le casque gold The Last of Us 2 ?

Il faut savoir qu’à la même date, Sony commercialisera la manette DualShock 4 ainsi qu’un casque gold. Cela permettra donc de craquer sur d’autres accessoires aux couleurs de The Last of Us Part II sans forcément acheter le pack en lui même. La manette est au tarif habituel tandis que le casque est listé à 99.99€. Voici les premiers revendeurs à lister l’ensemble :

Acheter la manette

Acheter le casque gold

Est-ce que c’est une édition limitée ?

Oui, Sony a annoncé qu’il s’agirait d’une console collector en stock limité. Cependant, on ne sait pas du tout combien de machines seront mises en circulation ni si elles seront toutes lâchées rapidement. Les précédentes PS4 éditions limitées sont parties relativement vite, sauf pour quelques jeux qui ont finalement été moins réclamés (comme celle Death Stranding).

Le contenu du pack

Pour 399.99€, le pack contient :

Une PS4 Pro 1 To

Le jeu The Last of Us Part II en physique

Une manette DualShock 4

Rappelons que The Last of Us 2 ainsi que cette PS4 édition limitée sortiront tous les deux le 19 juin.