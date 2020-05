Ghost of Tsushima montre 18 minutes de gameplay, ce qu’il faut retenir

Tandis que la PlayStation 5 se fait attendre malgré une démo impressionnante de l’Unreal Engine 5, la PlayStation 4 a encore quelques cartouches à livrer, dont Ghost of Tsushima. Le prochain jeu de Sucker Punch a eu droit à son State of Play ce jeudi soir, avec de nombreuses images de gameplay à se mettre sous la dent.

Un monde plus immersif

Cette vidéo nous permet surtout d’en apprendre plus sur le monde de cette nouvelle licence, qui sera rappelons-le, totalement ouvert. Ici, pas de marqueur dans le décor pour suivre telle direction ou découvrir des points d’intérêt, mais c’est le vent qui va guider les pas de Jin.

Les événements qui interviendront seront donc mieux intégrés et le monde ne sera pas encombré de balises. Tandis que la fumée pourra par exemple indiquer des personnes en danger, les animaux pourront vous guider vers des secrets (et oui, you can pet the fox). On peut voir qu’il y aura de la récolte, et donc du craft.

Vous serez en mesure de personnaliser Jin, et cela n’affectera pas que votre look, mais aussi votre façon de jouer (plus orientée action, ou au contraire plus discrète).

Des combats pas forcément dépaysants

Niveau combat, Jin pourra défier ses ennemis en duel, et le système se basera sur des contre-attaques au dernier moment pour trancher les soldats (qui rappellera peut-être, d’une certaine manière, au deux derniers Assassin’s Creed).

La réputation de Jin aura une influence sur le niveau de peur des ennemis, qui pourront le fuir. Plusieurs postures seront disponibles pour faire plus de dégâts. Il sera aussi possible de se la jouer furtif avec divers outils, notamment l’arc et des kunaïs.

Parmi les autres informations, on retiendra la présence d’un mode Photo avec de nombreuses options, et que les voix japonaises seront bien disponibles. Et si vous souhaitez vous retrouver dans un vrai film de samourai, un filtre noir et blanc sera intégré.

Ghost of Tsushima sera disponible dès le 17 juillet en exclusivité sur PS4. Les précommandes pour le titre sont ouvertes, dont celles de l’édition collector du jeu.