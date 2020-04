Il n’est pas si rare que ça que des fuites se produisent dans l’industrie du jeu vidéo. Certaines séquences sont parfois involontairement dévoilées ou des sources bien informées partagent leurs trouvailles. Cependant, cette nuit, The Last of Us Part II a connu un leak massif, bien au-delà de la petite fuite gentillette. De longues séquences, comprenant des parties de l’histoire, et même la fin, circulent sur internet. Rassurez-vous, on ne spoilera pas.

La fin de The Last of Us 2 en fuite

Ce sont ainsi plusieurs scènes majeures de l’histoire, du gameplay, ainsi qu’un passage d’une dizaine de minutes qui se retrouvent sur la toile. Il s’agirait d’une version développeur, mise en ligne donc par une personne de Naughty Dog (un actuel ou ancien développeur probablement). La provenance est encore incertaine, mais certains bruits de couloir expliquent que cela serait un employé du studio qui aurait craqué ou qui se « vengerait » du crunch évoqué au sein du studio.

Quoiqu’il en soit, on ne parle pas de petit spoil : il s’agit très clairement d’une fuite majeure qui gâche complètement l’expérience de jeu. Toute personne qui compte acheter le jeu serait profondément attristée de tomber sur ces éléments importants du scénario. Il ne s’agit pas d’un passage bref, mais de nombreuses images concernant l’intrigue ainsi que la fin

On appelle donc à la fois à votre prudence mais aussi à votre responsabilité. Commencez par masquer les hashtags et les mots clés autour de l’univers du jeu sur Twitter. Pensez à jouer sur vos paramètres pour les autres réseaux sociaux, Facebook, Instagram et YouTube. Évitez les forums tels que Reddit et 4Chan et si vous êtes abonnés à des pages qui partagent parfois des fuites, masquez-les. Et ne cliquez pas sur des vidéos concernant The Last of Us 2 sans vérifier la source.

On compte également sur vous pour ne pas spoiler la communauté mais aussi votre entourage. Si vous tombez sur une séquence de The Last of Us 2 sur les réseaux sociaux, n’hésitez pas à signaler la publication et ne la partagez surtout pas. De notre côté, vous pourrez continuer à lire l’actualité du jeu sur notre site sans crainte, nous n’aborderons en aucun cas ces éléments.

Bien que cela arrive dans le milieu, force est de constater que cette fuite est bien trop importante pour ne pas entacher la communication du jeu. Nul doute que certains se feront spoiler à leurs dépens. On pense également aux équipes de développement qui tiennent leur secret depuis bientôt 7 ans sur cette suite, et qui, malgré le crunch, ne souhaitent qu’une chose, garder la surprise pour leur fan.

On rappellera que The Last of Us Part II aurait du sortir ce 29 mai sur PlayStation 4 mais a été repoussé à cause de la situation actuelle. Pas encore de date de sortie et on ne sait pas encore si cette histoire viendra perturber la suite des événements.