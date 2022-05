Star Wars KOTOR : Saber Interactive travaille aussi sur le remake en plus d’Aspyr

Les jeux Star Wars se multiplient et si certains attendent avec impatience l’officialisation de Star Wars Jedi: Fallen Order 2, qui pourrait être nommé Star Wars Jedi: Survivor et qui pourrait être révélé la semaine prochaine, d’autres fans de la saga attendent le retour de Star Wars KOTOR avec son remake. On savait déjà que le studio Aspyr était en charge du projet, mais il ne sera visiblement pas seul à la baguette, puisque Saber Interactive est venu prêter main forte.

Aspyr n’est pas seul

On a appris cela dans le dernier bilan financier de Embracer Group, le nouveau géant de l’industrie qui possède justement le studio Aspyr. Dans ce récent rapport, l’éditeur parle du remake de Knights of the Old Republic en précisant que Aspyr n’est pas seul :

« Aspyr a tout mis en œuvre pour en faire le meilleur jeu qu’ils puissent créer. Lorsque nous avons acquis Aspyr, nous savions dès le départ qu’ils auraient besoin de notre aide. Saber possède une expertise considérable dans la création de ce type de produits. […] Nous sommes pleinement convaincus que le jeu va être fantastique, mais c’est un projet massif et les projets massifs nécessitent beaucoup d’efforts et beaucoup de temps pour être bons, et surtout quand vous parlez d’un jeu qui est très vieux, que nous avons essentiellement dû refaire à partir de zéro. »

Il est vrai que lorsque Aspyr a été annoncé derrière le projet, on avait du mal à voir comment un studio comme celui-ci pourrait œuvrer seul sur un remake de cette envergure. Saber Interactive ne sera effectivement pas de trop pour mener à bien un tel projet, dont on espère avoir des nouvelles prochainement.