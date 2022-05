Star Wars Jedi: Survivor, la suite de Jedi: Fallen Order, est annoncé, tous les détails

Les rumeurs s’accumulaient, mais alors que la Star Wars Celebration s’avançait, on osait plus y croire. Et pourtant, Star Wars Jedi: Fallen Order 2 nous a bien fait la surprise de diffuser son premier teaser trailer dans la soirée, même s’il ne faut désormais plus l’appeler comme ça. Comme Jeff Grubb l’avait indiqué, la suite du jeu de Respawn Entertainment se nommera bien Star Wars Jedi: Survivor, et on découvre les premiers détails à son sujet.

Cal, toujours en pleine survie

Cette nouvelle aventure mettra donc toujours en scène Cal Kestis et son droide BD-1, et se déroulera 5 ans après les événements du premier épisode.

Cal est toujours pourchassé par l’Empire, notamment par un Pau’an très menaçant, ainsi que par les Inquisiteurs. Face à ces nouvelles menaces, Cal devra renforcer son lien avec la Force, mais le trailer laisse aussi supposer qu’il est bien à la recherche d’autres Jedi, même s’il semble avoir du mal à les enrôler dans sa lutte.

Stig Asmussen, réalisateur de cette suite, déclare alors :

« Pour Jedi : Survivor, nous travaillons en étroite collaboration avec Lucasfilm Games pour bâtir sur l’héritage de Jedi : Fallen Order. Nous tirons parti d’une technologie de pointe pour créer des combats Jedi plus dynamiques et une narration cinématographique afin de développer l’histoire de Cal alors qu’il mûrit et survit pendant des temps sombres. Nous avons hâte de partager plus d’informations sur le jeu avec tout le monde plus tard cette année. »

Pas de date précise pour le moment, mais on sait que Star Wars Jedi: Survivor sortira partout dans le monde en 2023. Electronic Arts précise que cette expérience est bâtie pour la génération actuelle, ce qui veut dire qu’il sortira probablement uniquement sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.

On espère maintenant avoir plus de détails à son sujet dès cet été, peut-être lors de la conférence Microsoft-Bethesda, étant donné que le premier épisode avait un deal commercial avec Xbox, même si ça semble un peu tôt.