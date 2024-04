Square Enix s’attend à des pertes records en annulant plusieurs jeux en développement et changeant de stratégie pour ses jeux HD

Produire moins, quitte à sacrifier des projets déjà en cours

Bloomberg rapporte l’information en relayant le discours de Takashi Kiryu lors du dernier bilan financier de Square Enix pour le dernier trimestre en date, qui n’est pas encore rendu public. Dans celui-ci, nouvelle année fiscale oblige, le PDG doit expliquer la stratégie du groupe à suivre pendant ces prochains mois, mais aussi révéler si des pertes sont à prévoir. Et c’est le cas, puisque l’entreprise s’attend à enregistrer un record de pertes à hauteur 22 milliards de yens, ce qui équivaut environ à 130 millions d’euros.

D’où vient cette somme ? Tout simplement d’une révision du portfolio de l’éditeur, qui a décidé de mettre en pause ou d’annuler plusieurs jeux qui entrent dans le segment des jeux dits « HD ». Comprenez par là les jeux à destination du PC et des consoles, hors MMO (Final Fantasy XIV est dans une catégorie à part). Une stratégie annoncée dès l’année dernière par Takashi Kiryu, qui veut éviter de voir des périodes comme la fin de l’année 2022 se répéter (avec les sorties de The Diofield Chronicle, Valkyrie Elysium et d’autres jeux Square Enix sortis dans un mouchoir de poche).

Cette précédente stratégie a coûté cher à Square Enix, et pour ne pas retomber dans ses travers, Square Enix veut désormais être plus sélectif dans ses projets. Seulement voilà, plusieurs de ces jeux étaient en développement depuis quelques mois, et leur coût ne sera jamais rentabilisé, d’où les pertes annoncées.

Quels jeux peuvent être annulés ?

Est-ce que cela veut dire que Dragon Quest XII est en danger ? Certainement pas, puisqu’il s’agit là de la licence de RPG la plus forte de Square Enix au Japon (devant Final Fantasy), et même si ce douzième épisode prend du temps, nul doute qu’il fasse partie des survivants.

Est-ce que cela impacte Final Fantasy VII Remake Part 3 ? Là aussi, peu de risques étant donné que beaucoup d’assets sont déjà créées et que la rentabilité peut être améliorée d’épisode en épisode (contrairement aux ventes) si peu de nouveautés sont introduites.

Les jeux annulés ici sont probablement des titres qui n’étaient pas encore dévoilés officiellement au public, donc rien à craindre non plus du côté de Kingdom Hearts IV, a priori.

Mais pour ce qui est des jeux à plus petite échelle comme Babylon’s Fall, Foamstars, Voice of Cards et les autres titres quelque peu passés inaperçus (donc tous les AA), on devrait en voir de moins en moins chez l’éditeur. On attend maintenant la publication des résultats du dernier trimestre pour avoir plus de détails.