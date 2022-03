Valkyrie Elysium

Valkyrie Elysium est un action-RPG développé par Soleil et édité par Square Enix. Successeur de la licence Valkyrie Profile, cet épisode permet aux joueurs et aux joueuses d'incarner une Valkyrie solitaire chargée par Odin, le roi des dieux et déesses dans la mythologie nordique, de sauver les différents royaumes du Ragnarök (la fin des temps).