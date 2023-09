Square Enix annonce vouloir créer moins de nouvelles licences, mais amener celles existantes vers le statut de AAA

Square Enix va ralentir la cadence

La qualité avant la quantité, voici le credo que semble adopter Takashi Kiryu, le nouveau président en charge des opérations chez l’éditeur. Au-delà du fait que l’on pense tous que c’est ce qu’il y a de mieux pour le consommateur, Takashi Kiryu pense surtout que c’est le seul moyen d’assurer une meilleure rentabilité sur les projets.

Durant une session de questions-réponses qui s’est déroulée en août dernier, et dont le rapport vient tout juste de sortir traduit en anglais, l’intéressé est questionné sur ses objectifs en tant que président. Ce dernier répond sans détour que son rôle est d’assurer de meilleurs profits, et cela passera d’abord par le travail sur les jeux dits « HD », comprenez par là les jeux premium type Final Fantasy XVI et compagnie (on écart les MMO et les free-to-play mobiles). Il annonce surtout qu’il faut créer moins de nouvelles licences, mais transformer celles existantes pour les amener au statut de AAA :

« Plutôt que de tenter uniquement de créer de toutes nouvelles licences, nous avons l’intention d’adopter une approche différente en matière d’investissement, dans laquelle nous allons identifier les licences existantes qui ont le potentiel d’être mises à niveau vers le statut AAA, en tenant également compte du retour sur investissement. »

Takashi Kiryu veut donc faire en sorte que des licences particulières deviennent des marques fortes au sein du portfolio, et ainsi leur allouer plus de budget pour un meilleur retour sur investissement. Instinctivement, on peut penser à des séries comme NieR, Octopath Traveler et bien d’autres qui pourraient correspondre à ce statut. Il indique que cela prendra cependant du temps. En faisant cela, l’éditeur a besoin d’équilibrer ses bénéfices avec des projets comme Final Fantasy VII Ever Crisis, qui ont des temps de développements plus courts et qui permettent d’engranger des bénéfices plus rapidement (rappelons que les AAA prennent de plus en plus de temps à produire).

Final Fantasy XVI a bien rempli son objectif initial

Et si l’on pouvait s’inquiéter de voir le dernier gros jeu HD de Square Enix – Final Fantasy XVI – sous-performer, ce n’est pas le cas. Contrairement à ce qui a été dit dans le dernier article de Bloomberg, le seizième épisode a bien atteint l’objectif initial de Square Enix, comme Takashi Kiryu l’a déclaré aux investisseurs.

De plus, les ventes de produits dérivés de cet épisode on aussi permis de constater une hausse des revenus dans ce secteur. Ce sont maintenant les ventes, ou plutôt les précommandes de Final Fantasy VII Rebirth qui vont être surveillées de très près par les investisseurs.