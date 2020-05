Square Enix repousse la sortie de Kingdom Hearts : Dark Road

Officialisé un peu plus tôt dans l’année, Kingdom Hearts : Dark Road, appelé auparavant Project Xehanort, était censé arriver au cours du printemps sur nos mobiles. Néanmoins, avec la crise actuelle, le développement du titre prend finalement un peu plus de temps et Square Enix est obligé de le repousser à une date encore inconnue.

Une annonce se fera en juin

Dans son communiqué, l’éditeur explique que, « en raison des conditions actuelles, le développement de Kingdom Hearts : Dark Road a été retardé ». Square Enix rajoute : « nous nous excusons pour la mise à jour tardive car nous essayions de trouver un moyen de faire une sortie printanière ». Cela ne sera donc pas le cas et il faudra attendre encore un peu plus.

Néanmoins, les développeurs nous donnent rendez-vous puisque le communiqué se termine sur un « Une autre annonce arrivera début juin alors restez à l’écoute ». On ne sait pas s’il s’agit d’une bande-annonce, une nouvelle date de sortie, une présentation du jeu ou une autre surprise, mais il faut encore patienter quelques semaines avant dans savoir plus. En attendant, si vous voulez en savoir plus sur ce jeu mobile, vous pouvez (re)lire ce que l’on a dit la dernière fois sur les premières éléments de Kingdom Hearts : Dark Road.