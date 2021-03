Kingdom Hearts : Dark Road

Kingdom Hearts : Dark Road est un jeu mobile qui raconte la jeunesse du Chercheur des Ténèbres, Xehanort, qui est l'antagoniste principal de la série Kingdom Hearts. Ce spin-off est un free-to-play qui est accessible via l'application Kingdom Hearts: Union χ [Cross], et se joue de la même manière que ce dernier, avec un système de cartes pour les combats et une narration qui reprend le format épisodique.