Kingdom Hearts : Project Xehanort dévoile son titre définitif

Annoncé il y a quelques jours par Square Enix, le nouveau jeu mobile Kingdom Hearts prévu sur iOS et Android était pour l’instant appelé simplement « Project Xehanort ». Selon les premières informations, le titre se concentrerait sur la jeunesse de l’antagoniste et particulièrement sur son parcours ténébreux. On connait désormais le titre officiel.

There seems to be a lot of other announcements, so we'll announce the title a little early.

Please view the video below for the official title for Project Xehanort.

#KHDR pic.twitter.com/RAe6qxfRQF

— KINGDOM HEARTS DARK ROAD (@kh_dr_na) January 31, 2020