Kingdom Hearts : Dark Road sortira le 22 juin prochain

Le jeu mobile Kingdom Hearts : Dark Road dispose enfin d’une date de sortie. Comme pour Kingdom Hearts : Union χ, ce sera l’occasion d’en apprendre un peu plus sur les origines de la série.

Le chercheur des ténèbres se cherche

Kingdom Hearts : Dark Road s’attardera donc sur l’antagoniste Xehanort qui sera paradoxalement le héros de cette nouvelle aventure sur mobiles. En explorant sa jeunesse auprès d’Eraqus et d’autres nouveaux personnages dévoilés récemment, nous en saurons plus sur les motivations profondes de ce mystérieux personnage.

La série prend un nouveau tournant avec une seconde phase amorcée cette année par Square Enix et Tetsuya Nomura. Car en plus de l’annonce récente de Kingdom Hearts : Melody of Memory, on doit s’attendre à d’autres projets qui arriveront sans doute très prochainement.

Kingdom Hearts : Dark Road sera donc disponible en free to play le 22 juin prochain sur iOS, Android et Amazon.