Kingdom Hearts : Le 20ème anniversaire de la saga se prépare avec un événement spécial

Grosse journée pour les fans de Kingdom Hearts. L’annonce de l’arrivée de Sora dans Super Smash Bros. Ultimate a précédé celle d’un portage cloud sur Switch de tous les épisodes de la saga. Si ces versions ne sont pas encore datées, on devrait en apprendre plus prochainement, puisque Square Enix commence à préparer les 20 ans de la saga Kingdom Hearts, et nous dévoile un aperçu de ce que l’on peut attendre d’un tel événement.

Un anniversaire rempli d’annonces ?

Kingdom Hearts a déjà bientôt 20 ans, puisque le premier épisode était sorti sur PS2 en 2002. L’année prochaine, Sora et ses amis souffleront leurs bougies pour cet anniversaire spécial, qui promet de réserver quelques cadeaux aux fans.

Tout d’abord, on apprend que de nouveaux goodies et produits dérivés seront évidemment de la partie, mais on peut surtout voir qu’une version offline de Kingdom Hearts: Union χ [Cross] est maintenant disponible, avec la possibilité de voir toute l’histoire via le mode Théâtre. Kingdom Hearts: Dark Road aura aussi droit à sa version complète qui arrivera dès cet hiver.

Avec tout cela, la saga du Chercheur des Ténèbres est bouclée pour de bon, et il est temps de jeter un oeil à la suite. Un événement spécial pour les 20 ans aura donc lieu prochainement, certainement en 2022, et si l’on ne sait rien du tout de ce dernier, on espère qu’il sera le lieu de nouvelles annonces pour la saga. On ne pariera pas tout de suite sur Kingdom Hearts IV, car on sait que la saga est habituée aux spin-offs, mais on espère que des annonces de jeux sont bien à prévoir.

C’est sans doute là que l’on connaîtra aussi la date d’arrivée des versions Switch des différents épisodes. Pour le moment, aucune date n’a été communiquée pour cet événement.