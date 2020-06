Un nouveau Kingdom Hearts en fuite ?

Alors que l’on attend pour bientôt le jeu mobile Kingdom Hearts : Dark Road, des internautes ont fouillé les donnés du site officiel du jeu et ont trouvé un mystérieux logo.

Kingdom Hearts Melody of Memory

En effet, le site officiel a été mis en ligne un peu plus tôt que prévu, et certains en ont profité pour fouiller les donnés qu’il recèle. Il n’est plus en ligne depuis, mais ce laps de temps aura suffi pour qu’un logo (visible ci-dessus), introduisant potentiellement un nouvel opus de la série, soit déterré : Kingdom Hearts Melody of Memory.

On sait que Tetsuya Nomura, le créateur de la série, aime multiplier les spin-off afin d’enrichir un scénario toujours plus riche. Kingdom Hearts Melody of Memory pourrait aussi être fortement lié à Kingdom Hearts : Dark Road d’une manière ou d’une autre. Une autre extension sur mobiles en somme.

Toutefois, certains internautes posent l’idée d’un jeu de rythme à la Final Fantasy Theatrhythm en raison du titre pouvant évoquer des « mélodies du passé ». Une hypothèse qui nous emballe assez pour être honnête. Il pourrait également s’agir d’un titre pour une nouvelle tournée avec des concerts à travers le monde à l’image de Kingdom Hearts Orchestra : World of Tres.

Et vous, quels sont vos spéculations sur ce nouveau titre ?