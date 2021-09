Bob l’éponge revient sur consoles et PC avec SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake

Très attendu par les fans, le nouveau jeu Bob l’éponge est là : SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake grâce au live des 10 ans de THQ Nordic. Notre éponge carrée va visiblement voyager à travers différents mondes parallèles accompagnées de ses amis.

Est-ce que vous êtes prêts les enfants ?

Même si l’on pourra bientôt faire parler les poings entre figures emblématiques de dessins animés dans Nickelodeon All-Star Brawl, Bob l’éponge aura droit à une nouvelle aventure dédié sur consoles et PC avec SpongeBob SquarePants: Cosmic Shake. Bob l’éponge et Patrick vont chambouler le tissu de la réalité grâce à des larmes de sirène qui permettent de réaliser tous les vœux. Nos héros vont ainsi créer des portails donnant sur d’autres mondes que les joueurs pourront explorer.

Ils seront au nombre de 7 avec des thèmes variés : chevaliers, cow-boys, pirates, escargots préhistoriques… Apparemment, notre éponge pourra endosser de nombreux costumes donnant différentes capacités comme le crochet du pêcheur ou le coup de pied de karaté. Le titre sera apparemment doublé en français avec le casting du dessin animé. On retrouvera également de nombreuses chansons de la série dont celle du trailer : Sweet Victory.

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake sortira sur PC, PS4 Xbox One et Switch à une date pour l’instant inconnue.