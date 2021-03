Spider-Man Miles Morales : Une mise à jour permet d’obtenir un nouveau costume gratuitement

Comme le premier épisode, Spider-Man Miles Morales continue de recevoir de multiples mises à jour au fil des semaines, notamment sur PS5 avec l’arrivée de nouveaux modes graphiques. Cette fois-ci, Insomniac Games vient aussi faire plaisir aux joueurs PS4, mais rajoute une nouvelle fois un petit bonus techniques pour les possesseurs de PS5.

Rolling out today, our new #MilesMoralesPS4 #MilesMoralesPS5 update adds the Advanced Tech Suit and includes various fixes. Additionally on PS5 only, the update adds realistic muscle deformation on select suits. pic.twitter.com/1nnSvgJB2P

— Insomniac Games (@insomniacgames) March 30, 2021