Marvel’s Spider-Man : Miles Morales ajoute un mode 60 fps avec du ray-tracing sur PS5

Les premiers jeux des consoles de nouvelle génération ne permettent pas souvent de tirer le meilleur parti de la puissance des machines, et on a vu bon nombre de jeux proposer divers modes afin de préférer le rendu à la fluidité, et inversement. Marvel’s Spider-Man : Miles Morales en fait partie, mais ajoute désormais une nouvelle option via une récente mise à jour.

Un confort de plus pour le jeu

Our new update overnight introduced Performance RT mode on PS5. 60fps and ray-tracing! https://t.co/SSRy9vq9Aw — Insomniac Games (@insomniacgames) December 9, 2020

Jusqu’ici, sur PS5, il était possible d’opter pour avoir un rendu en vrai 4K et 30 fps, avec ray-tracing, ou un mode 60 fps avec une 4K moins éblouissante car le ray-tracing n’était pas actif.

Aujourd’hui, Insomniac Games a déployé un nouveau patch qui autorise le ray-tracing avec les 60 fps. Cela ne se fait pas sans concessions bien entendu, et la résolution du jeu serait ainsi légèrement affectée. Cependant, laisser toujours plus de choix au public est louable, et ceux qui veulent profiter de beaux reflets tout en ayant un jeu fluide seront donc comblés.

Marvel’s Spider-Man : Miles Morales est disponible sur PS4 et PS5. N’hésitez pas à consulter notre guide complet du jeu pour en savoir plus.