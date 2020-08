Spider-Man Miles Morales sera une histoire complète et une image avec ray-tracing

Alors qu’il y a peu, on apprenait qu’une édition regroupant Marvel’s Spider-Man et son standalone Miles Morales pourrait arriver en fin d’année sur PS5, Insomniac Games a lâché quelques informations sur leur futur titre. C’est le dernier numéro du magazine Entertainment Weekly qui a eu l’exclusivité et qui nous partage des détails et une image de Marvel’s Spider-Man Miles Morales.

Miles aura droit une histoire complète

Comme on le savait déjà, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales se déroulera après les événements du jeu PlayStation 4. Un an plus précisément, en pleine période hiverne. Le quartier d’origine de Miles, Harlem, est en plein croisade entre une société énergétique et une organisation criminelle à la pointe de la technologie.

Insomniac Games revient sur le format de ce nouveau jeu : Spider-Man Miles Morales sera une extension standalone comparable à Uncharted: The Lost Legacy. C’est à dire une aventure indépendante, qui peut être jouée sans avoir fait le jeu initiale, et un peu plus courte. Cependant, Bryan Intihar, directeur créatif, insiste : « Il a beaucoup de cœur ».

Brian Horton quant à lui, évoque « un arc complet pour Miles Morales ». Ce jeu a permis à l’équipe « d’achever la maturité du héros dans le jeu. C’est une histoire complète » explique Horton. Il rajoute qu’au fil du développement, ils ont réalisé qu’avec une narration plus compacte, ils pourraient raconter une histoire très émouvante pour rendre justice au personnage.

On nous rappelle d’ailleurs que si Miles s’entraîne avec Peter, il a ses propres capacités et des mouvements qui lui sont propres. L’invisibilité en fait partie. Son histoire est aussi différente, davantage tournée vers la famille.

Enfin pour clôturer cet article, le magazine EW lâche une nouvelle image exclusive : un visuel de Miles Morales en collants mais qui est surtout proposé avec du ray-tracing. Le rendu est effectivement très joli. Rendez-vous fin 2020 pour la sortie de la PlayStation 5 et de Spider-Man Miles Morales.