Spider-Man Miles Morales : Insomniac Games met en garde contre les spoilers

Alors que les joueurs européens pourront découvrir Spider-Man Miles Morales dès le 19 novembre prochain sur PS5 (tout comme sur PS4), le public américain et d’autres chanceux dans le monde pourront y jouer dès le 12 novembre. Avec cette situation, il est naturel de voir des spoilers sortir quelque peu en avance, et Insomniac Games a tenu à prévenir les joueurs.

We're at that time when copies of the game start getting out into people's hands from all sorts of sources. So if you care about spoilers, whether they be for the story or suits we haven't shown, be careful.

— James Stevenson (@JamesStevenson) November 3, 2020