Marvel’s Spider-Man: Miles Morales dévoile un skin Spiderverse

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales avait déjà un gros ressenti Into the Spiderverse (New Generation en France) avec son héros mais aussi l’un de ses antagonistes et le nouveau costume dévoilé aujourd’hui ne va rien arranger.

Mise à jour : Insomniac Games a confirmé qu’il était possible de débloquer le costume en jeu si on ne l’a pas eu en bonus de précommande.

Mettez du Post Malone et on y est

En plus de reprendre le design du costume de Miles Morales dans le film, ce costume recrée également l’animation si particulière du film. Pour parvenir à ce résultat bluffant, Insomniac Games a fait appel à l’équipe du film (qui, on le rappelle, est actuellement sur la suite). Et même si ce costume ne vous intéresse pas particulièrement, cela fait toujours 10 minutes de gameplay à se mettre sous la dent.

Si c’est trop long pour vous, PlayStation a également sorti un trailer de moins d’une minute pour admirer les effets et onomatopées visuels de ce costume qui sera l’un des bonus de précommande du jeu quelle soit la version (PS4, PS5 classique ou PS5 Ultimate). Mise à jour : Ou disponible en jouant tout court.

Marvel’s Spider-Man: Miles Morales sortira le 19 novembre 2020 sur PlayStation 4 et PlayStation 5.