Spider-Man : Miles Morales a droit à deux vidéos de gameplay avec un Spider-Cat

Etant donné que Spider-Man : Miles Morales est au centre du prochain numéro de Game Informer, de nombreux détails sur le jeu commencent à tomber. Hier, on découvrait quelques images et une vidéo de gameplay, avec ce bon vieux Rhino, et Game Informer nous permet d’en découvrir d’autres aujourd’hui, avec un allié inattendu.

You Can Pet the Spider-Cat

Avant de revenir sur le nouveau sidekick insolite de Miles, on peut déjà le voir commettre quelques erreurs de débutant auprès de son mentor, Peter, lorsqu’il s’agit de protéger le convoi dans lequel Rhino se trouve.

Dans une deuxième vidéo, Miles apprend à être l’araignée sympathique du quartier, en aidant un habitant à retrouver son chat. Chat qui va d’ailleurs devenir un nouveau compagnon pour notre apprenti héros, et qui pourra nous accompagner en restant dans le sac à dos de Miles, à condition de porter le costume qui correspond. Le félin pourra même participer aux coups de grâce, et comme tout bon super-héros, il portera lui aussi masque, tel un Spider-Cat.

Spider-Man : Miles Morales sera disponible dès le 19 novembre sur PS4 et PS5.