Les sorties jeux vidéo de la semaine du 23 mars (Life is Strange: Reunion, Screamer, Super Mario Bros. Wonder Switch 2…)

Les sorties de la semaine

Après une semaine bien chargée, pas question de se reposer puisque des licences très connues feront parler d’elles durant ces prochains jours. On pense évidemment à Life is Strange dont le dernier épisode sortira cette semaine, de quoi mettre fin aux aventures de Chloé et Max (a priori On pourra également retrouver Mario avant la sortie du film Super Mario Galaxy, et ce grâce à une version Switch 2 de Super Mario Bros. Wonder qui ajoutera quelques mini-jeux.

Voici la liste des sorties jeux vidéo majeures à ne pas manquer cette semaine :

23 mars

The Seven Deadly Sins: Origin (iOS, Android)

25 mars

26 mars

27 mars