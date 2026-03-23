Les sorties jeux vidéo de la semaine du 23 mars (Life is Strange: Reunion, Screamer, Super Mario Bros. Wonder Switch 2…)
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Rédigé par Jordan
Le mois de mars approche tout doucement de sa fin, ce qui veut dire que le calendrier devrait être un peu moins serré d’ici quelques semaines, mais vous aurez encore droit à de nombreuses sorties durant les prochains jours. Et comme d’habitude, il y en aura pour tous les goûts, avec une journée du 26 mars qui s’annonce particulièrement riche.
Les sorties de la semaine
Après une semaine bien chargée, pas question de se reposer puisque des licences très connues feront parler d’elles durant ces prochains jours. On pense évidemment à Life is Strange dont le dernier épisode sortira cette semaine, de quoi mettre fin aux aventures de Chloé et Max (a priori On pourra également retrouver Mario avant la sortie du film Super Mario Galaxy, et ce grâce à une version Switch 2 de Super Mario Bros. Wonder qui ajoutera quelques mini-jeux.
Voici la liste des sorties jeux vidéo majeures à ne pas manquer cette semaine :
23 mars
- The Seven Deadly Sins: Origin (iOS, Android)
25 mars
- Damon and Baby (PC, PS5, Xbox Series, Switch 2)
- Disney Dreamlight Valley (Switch 2)
26 mars
- Life is Strange: Reunion (PC, PS5, Xbox Series)
- Screamer (PC, PS5, Xbox Series)
- OPUS: Prism Peak (PC, Switch, Switch 2)
- Super Mario Bros. Wonder (Switch 2)
- Kena: Bridge of Spirits (Switch 2)
- The Midnight Walk (Switch 2)
- Nova Roma (PC)
- Project Songbird (PC, PS5, Xbox Series)
- EverSiege: Untold Ages (PC)
- Etrange Overlord (PC, PS5, PS4, Switch)
- Virtua Fighter 5 R.E.V.O. World Stage (Switch 2)
- New Super Lucky’s Tale (PS5)
- Sonic Racing: CrossWorlds (Switch 2, version physique)
- Way of the Hunter 2 (PC)
27 mars
- Mega Man Star Force Legacy Collection (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- MARVEL MaXimum Collection (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
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