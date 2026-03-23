Les sorties jeux vidéo de la semaine du 23 mars (Life is Strange: Reunion, Screamer, Super Mario Bros. Wonder Switch 2…)

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Le mois de mars approche tout doucement de sa fin, ce qui veut dire que le calendrier devrait être un peu moins serré d’ici quelques semaines, mais vous aurez encore droit à de nombreuses sorties durant les prochains jours. Et comme d’habitude, il y en aura pour tous les goûts, avec une journée du 26 mars qui s’annonce particulièrement riche.

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