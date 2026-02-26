MARVEL MaXimum Collection compilera 13 jeux Marvel en un seul coffret
Rédigé par Jordan
Des compilations Marvel, on commence à en avoir tout le tour du ventre, surtout grâce à Capcom. En voici une nouvelle, cette fois nous provenant de Limited Run Games et Konami, MARVEL MaXimum Collection, qui a pour but de réunir pas moins de 13 jeux liés à la Maison des Idées, ou plutôt 13 versions de plusieurs jeux, qui appartiennent principalement à l’ère 8 et 16 bits, et que l’on retrouvait dans les salles d’arcade.
Pas encore de date de sortie pour cette dose de nostalgie
Au sein de MARVEL MaXimum Collection, vous retrouverez donc de vieux jeux X-Men ou encore certains jeux Spider-Man, et dans toutes leurs versions. Ce qui veut dire que si Limited Run Games parle de 13 jeux, il faut en réalité prendre en compte toutes les versions des 6 jeux de cette collection. Les jeux présents dans cette compilation sont les suivants :
- X-Men: The Arcade Game (Arcade)
- Captain America and The Avengers (Arcade/Mega Drive/NES)
- Spider-Man/Venom: Maximum Carnage (SNES/Mega Drive)
- Venom/Spider-Man: Separation Anxiety (SNES/Mega Drive)
- Spider-Man/X-Men: Arcade’s Revenge (SNES/Mega Drive/Game Boy/Game Gear)
- Silver Surfer (NES)
Cette compilation comportera aussi un mode Archives pour visionner les manuels des jeux et d’autres images ainsi que les différentes musiques, plusieurs options d’affichages, du rollback netcode pour X-Men: The Arcade Game, des sauvegardes sur plusieurs jeux ou encore la présence de cheat codes. Bref, du classique pour une compilation du genre.
MARVEL MaXimum Collection est attendu sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch à une date qui est encore inconnue.
