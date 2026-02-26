MARVEL MaXimum Collection compilera 13 jeux Marvel en un seul coffret

Des compilations Marvel, on commence à en avoir tout le tour du ventre, surtout grâce à Capcom. En voici une nouvelle, cette fois nous provenant de Limited Run Games et Konami, MARVEL MaXimum Collection, qui a pour but de réunir pas moins de 13 jeux liés à la Maison des Idées, ou plutôt 13 versions de plusieurs jeux, qui appartiennent principalement à l’ère 8 et 16 bits, et que l’on retrouvait dans les salles d’arcade.

