Les sorties jeux vidéo de la semaine du 15 septembre (Skate, Dying Light: The Beast, Trails in the Sky the 1st Chapter…)
Publié le :
Rédigé par Jordan
La rentrée est désormais bien entamée et il ne faut plus compter sur un ralentissement des sorties avant décembre prochain. Préparez votre portefeuille, l’habituel bouchon de fin d’année est là, et avec cette semaine encore, il y a des sorties sur lesquelles il va falloir compter.
Les sorties de la semaine
Cette semaine, il y en aura décidément pour tous les goûts. Que ce soit pour les amateurs de JRPG, les fans de jeux de skate, ou celles et ceux qui veulent retourner dans un monde post-apocalyptique bien connu, vous en aurez pour votre argent.
Voici les sorties jeux vidéo à ne pas manquer cette semaine :
15 septembre
- LEGO Voyagers (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Switch 2)
- Little Witch in the Woods (PC, Xbox Series, Xbox One)
- No, I’m not a Human (PC, PS5, Xbox Series)
16 septembre
- skate. (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One – accès anticipé)
- Henry Halfhead (PC, PS5, Switch)
- Town to City (PC – accès anticipé)
- Voyagers of Nera (PC – accès anticipé)
- Assassin’s Creed Shadows : Traque sur Awaji (PC, PS5, Xbox Series – DLC)
17 septembre
- Deep Rock Galactic: Survivor (PC, Xbox Series)
- Lost Skies (PC)
18 septembre
- Dying Light : The Beast (PC, PS5, Xbox Series)
- Arctic Awakening (PC, PS5, Xbox Series)
- Formula Legends (PC, PS5, PS4, Xbox Series, Xbox One, Switch)
- Frostpunk 2 (PS5, Xbox Series)
- HYKE: Northern Light(s) (PC, PS5, Switch)
- Moros Protocol (PC)
- Easy Delivery Co. (PC)
19 septembre
- Wander Stars (PC, Switch)
- Trails in the Sky the 1st Chapter (PC, PS5, Switch)
- Towa and the Guardians of the Sacred Tree (PC, PS5, Xbox Series, Switch)
- Jump Space (PC – accès anticipé)
- Ratatan (PC – accès anticipé)
