Les sorties jeux vidéo de la semaine du 11 août (Echoes of the End, Drag x Drive…)
Plus qu’une semaine avant la Gamescom, l’un des événements les plus importants de l’industrie, qui ne met pourtant pas cette dernière en pause lorsqu’il s’agit des sorties jeux vidéo. La fin du mois d’août sera particulièrement chargée à cet égard, mais avant le petit bouchon qui se prépare, on a droit à une semaine un peu plus calme nous laissant découvrir des titres un peu moins médiatisés qui vaudront peut-être le détour.
Les sorties de la semaine
L’une des sorties les plus importantes de la semaine, en dehors de divers portages d’anciennes exclusivités, n’est autre que Echoes of the End. Un AA orienté action-aventure à surveiller, surtout si vous avez aimé les derniers épisodes de God of War. On notera également l’arrivée de Drag X Drive, nouvelle exclusivité Switch 2 made in Nintendo qui nous propose de découvrir le basketball sur chaises roulantes, de manière un peu plus acrobatique que dans la réalité.
Voici la liste des sorties jeux vidéo notables à venir cette semaine :
12 août
- Echoes of the End (PC, PS5, Xbox Series)
- Senua’s Saga: Hellblade II (PS5)
- Abyssus (PC)
- Viewfinder (Xbox Series)
- Ra Ra BOOM (PC, PS5, Xbox Series)
13 août
- Dungeon Stalkers (PC)
14 août
- Drag x Drive (Switch 2)
- Warhammer 40,000: Dawn of War – Definitive Edition (PC)
- EA Sports Madden NFL 26 (PC, PS5, Xbox Series)
- Iwakura Aria (PC, Switch)
- Dorfromantik (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One)
- Lost Twins II (PC, PS5, Xbox Series, Xbox One)
- Ovis Loop (PC)
- Dice Gambit (PC)
15 août
- OFF (PC, Switch)
- Supraworld (PC)
