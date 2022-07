Abyssus

Abyssus est un FPS de type roguelike développé par DoubleMoose Games et édité par Big Sugar. Se déroulant à la fin du 19e siècle, ce titre invite les joueurs et les joueuses à incarner un mercenaire brinepunk luttant pour sa survie au sein de ruines subaquatiques issues d’une civilisation ancienne et peuplées de mutants prêts à tout pour lui faire la peau.